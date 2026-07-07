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В Париже начали расследование заявления сенатора Парагвая в адрес Мбаппе - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
19:54 07.07.2026
В Париже начали расследование заявления сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

В Париже начали расследование расистского заявления сенатора в адрес Мбаппе

© пресс-служба клуба "ПСЖ"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© пресс-служба клуба "ПСЖ"
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Федерации футбола Франции на расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе.
  • Расследование начато по факту публичного оскорбления по мотивам этнической принадлежности и проверки возможных фактов публичного подстрекательства к ненависти или насилию.
  • После матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла команду Парагвая, Амарилья оскорбила Мбаппе в соцсети, что привело к поддержке последнего со стороны президента Франции, главы ФИФА и представителя УВКПЧ ООН.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование после получения жалобы от Федерации футбола Франции (FFF) в связи с расистскими высказываниями сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего национальной команды Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.
По информации источника, расследование начато по факту публичного оскорбления, совершенного по мотивам происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии. Кроме того, проверяются возможные факты публичного подстрекательства к ненависти или насилию. Эти преступления во Франции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и штрафа в размере 45 тысяч евро.
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В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока. Позднее Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети Х сообщение, в котором назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.
FFF подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в сторону Мбаппе. Позднее Амарилья потребовала от нападающего отозвать слова в ее адрес и извиниться, отметив, что в противном случае она намерена подать на него в суд за гендерное насилие. Кроме того, Мбаппе поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЭммануэль МакронДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ООНЧМ по футболу 2026Килиан Мбаппе
 
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