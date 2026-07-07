В Париже начали расследование заявления сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

FFF подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в сторону Мбаппе. Позднее Амарилья потребовала от нападающего отозвать слова в ее адрес и извиниться, отметив, что в противном случае она намерена подать на него в суд за гендерное насилие. Кроме того, Мбаппе поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Хитан.