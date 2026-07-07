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"Мы опасаемся". В Финляндии забили тревогу после жесткого шага России - РИА Новости, 07.07.2026
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19:28 07.07.2026
"Мы опасаемся". В Финляндии забили тревогу после жесткого шага России

Yle: закрытие КПП Россией оставило финских таможенников без работы

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов.
  • Пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре пострадали сильнее всего.
  • Из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией под угрозой оказалось направление оформления грузовых поездов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов, сообщила телерадиокомпания Yle.
"Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям", – заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски.
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По данным Yle, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре.
Отмечается, что после закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка, но из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией это направление также оказалось под угрозой.
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"Открытые вакансии есть в основном в Хельсинки или на западе страны, но переезд для работников, проживающих на восточной границе, затруднителен", — приводит издание слова Наски.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).
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