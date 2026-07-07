"Мы опасаемся". В Финляндии забили тревогу после жесткого шага России

Краткий пересказ от РИА ИИ Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов.

Пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре пострадали сильнее всего.

Из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией под угрозой оказалось направление оформления грузовых поездов.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Более ста сотрудников финской таможни оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске после закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов, сообщила телерадиокомпания Yle.

"Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям", – заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски.

По данным Yle, сильнее всего пострадали пункты пропуска в Нуйямаа и Иматре.

Отмечается, что после закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка, но из-за прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией это направление также оказалось под угрозой.

"Открытые вакансии есть в основном в Хельсинки или на западе страны, но переезд для работников, проживающих на восточной границе, затруднителен", — приводит издание слова Наски.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.