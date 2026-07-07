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"Такой подставы не ожидали". В Финляндии пришли в ужас после решения Москвы - РИА Новости, 07.07.2026
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08:00 07.07.2026 (обновлено: 08:03 07.07.2026)
"Такой подставы не ожидали". В Финляндии пришли в ужас после решения Москвы

Андреев: в Финляндии подорожают овощи, зерно, молоко и мясо

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа"
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. В начале года в Хельсинки говорили: удобрения из России не нужны, нужно запретить. Но Евросоюз тогда санкции так и не ввел. Сейчас, когда Москва в восемь раз повысила тарифы на железнодорожные перевозки в Финляндию и закрыла часть погранпунктов, там прозрели — без российских химикатов не протянут.

Уйти от зависимости

В 2025-м ЕС в дополнение к действующей адвалорной ставке в 6,5 процента на импорт удобрений из России добавил 40 евро за тонну для азотных и 45 — сложных удобрений. К середине 2028-го пошлины повысятся до заградительных 315 и 430 евро за тонну соответственно.
Финляндия и Швеция пошли еще дальше: в январе предложили полностью запретить российский импорт. Хотели включить это в 20-й пакет санкций.
Но в Брюсселе не торопятся, слишком сильна зависимость: в 2025-м ЕС приобрел почти 4,8 миллиона тонн. В том числе Финляндия.
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"Все это постыдно". В ЕС случился раскол из-за России
1 июля, 08:00
Россия — второй в мире производитель минеральных удобрений после Китая, но крупнейший экспортер. Доля глобального рынка — 18-20 процентов, к 2030-му планируется увеличить этот показатель до 25 процентов.
Когда ЕС повысил пошлины, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил Владимиру Путину: пошлин не боимся, рынок большой, переходим на страны БРИКС. В целом в РАПУ считают, что ЕС стреляет себе в ногу, ведь бремя финансовых издержек ложится на европейских фермеров и потребителей сельхозпродукции.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений

Что хотели, то и получили

С 1 июля Россия подняла тарифы на железнодорожные перевозки в направлении Финляндии в восемь раз. Кроме того, закрыла пять железнодорожных пунктов пропуска через границу ("Санкт-Петербург-Финляндский", "Выборг", "Светогорск", "Вяртсиля", "Люття"). Действует лишь один — "Бусловская".
В Финляндии от такого пришли в ужас.
Импорт удобрений фактически остановится, теперь это коммерчески невыгодно, отметили в группе компаний Fertilog, специализирующейся на отгрузке и хранении химикатов. Там считают, что перевозки могут остановиться в течение одной-двух недель.
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В Центральном союзе сельскохозяйственных производителей и лесовладельцев (MTK) забили тревогу: решение Москвы осложнит ситуацию, и без того отягощенную кризисом в Ормузском проливе.
"Некоторые финские фермеры закупают удобрения для следующего сезона сбора урожая, до 50-60 процентов, до нового года, а остальное — весной", — пояснил СМИ представитель MTK Макс Шульман.
Кроме того, прекращение импорта — большая потеря для порта Хамина-Котка. Там могут лишиться 20 процентов грузооборота. Часть российских удобрений, поступающих через железнодорожный погранпереход "Вайниккала" (с российской стороны — "Бусловская"), направлялись именно туда. Генеральный директор компании — оператора порта Эйя Росси признала: заменить грузопоток крайне непросто.
CC BY 2.0 / Phil Richards / KarjaaЖелезнодорожная станция в Финляндии
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 2.0 / Phil Richards / Karjaa
Железнодорожная станция в Финляндии

"Будет сложно"

Привлекательным по цене, логистике и стабильности российским поставкам надо искать альтернативу. Но равноценной замены нет.
"Найти вариант на сопоставимых условиях нереально", — подчеркивает профессор кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин.
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26 июня, 08:00
Альтернативы — это более длинная логистика, морские перевозки, дополнительная перевалка, конкуренция с другими импортерами.
А мировой рынок удобрений весьма чувствителен к геополитическим рискам, добавляет доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков. Если сохранится напряженность на Ближнем Востоке и продолжатся трудности с морской логистикой, поставки подорожают.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОбработка поля удобрениями
Обработка удобрениями поля - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Обработка поля удобрениями
Удобрения — одна из ключевых статей расходов фермеров. Соответственно, поднимутся цены на зерно, овощи, корма и, как следствие, мясо-молочную продукцию, указывает руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Руслан Андреев.
"Это создаст дополнительное инфляционное давление, особенно если одновременно дорожают энергия, транспорт и сырье", — уточняет Щербаков.
В итоге часть дополнительных трат переложат на конечного потребителя. С учетом того, что стоимость жизни в стране и так на 21 процент больше, чем в среднем по ЕС, финнам можно лишь посочувствовать.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия
Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия
 
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