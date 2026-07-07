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Лидер Reform UK может временно отказаться от руководства партией - РИА Новости, 07.07.2026
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17:12 07.07.2026
Лидер Reform UK может временно отказаться от руководства партией

Independent: Фараж может временно отказаться от руководства партией Reform UK

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Найджел Фараж . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении лидера партии Reform UK Найджела Фаража начато расследование по делу о коррупции из-за полученного им подарка в размере 5 миллионов фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна.
  • Найджел Фараж может временно отказаться от руководства партией, чтобы очистить свое имя.
  • Если Фараж возьмет паузу, временным лидером Reform UK станет его заместитель Ричард Тайс.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер одной из самых популярных в Великобритании партий Reform UK Найджел Фараж может временно отказаться возглавлять ее на фоне расследования по делу о коррупции, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.
В мае телеканал Sky News сообщал о том, что комитет британского парламента по стандартам поведения начнет расследование в отношении лидера партии Reform UK Найджела Фаража из-за полученного им подарка в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (6,75 миллиона долларов) от бизнесмена Кристофера Харборна.
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"Найджел обсуждает возможность взять паузу, чтобы очистить свое имя, но это не означает, что он уходит в отставку или сдается", - приводит издание слова одного из источников.
Отмечается, что, если Фараж все же возьмет паузу, временным лидером станет его заместитель Ричард Тайс.
В мае Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, забрав у лейбористов и консерваторов тысячи мест в муниципальных советах. Партия также на данный момент лидирует в рейтингах на фоне падения популярности традиционных партий.
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