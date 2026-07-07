Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении лидера партии Reform UK Найджела Фаража начато расследование по делу о коррупции из-за полученного им подарка в размере 5 миллионов фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна.

Найджел Фараж может временно отказаться от руководства партией, чтобы очистить свое имя.

Если Фараж возьмет паузу, временным лидером Reform UK станет его заместитель Ричард Тайс.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер одной из самых популярных в Великобритании партий Reform UK Найджел Фараж может временно отказаться возглавлять ее на фоне расследования по делу о коррупции, сообщает газета Лидер одной из самых популярных в Великобритании партий Reform UK Найджел Фараж может временно отказаться возглавлять ее на фоне расследования по делу о коррупции, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

В мае телеканал Sky News сообщал о том, что комитет британского парламента по стандартам поведения начнет расследование в отношении лидера партии Reform UK Найджела Фаража из-за полученного им подарка в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (6,75 миллиона долларов) от бизнесмена Кристофера Харборна.

« "Найджел обсуждает возможность взять паузу, чтобы очистить свое имя, но это не означает, что он уходит в отставку или сдается", - приводит издание слова одного из источников.

Отмечается, что, если Фараж все же возьмет паузу, временным лидером станет его заместитель Ричард Тайс.