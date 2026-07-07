При атаке ВСУ на Энергодар пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на Энергодар две женщины и мужчина получили ранения.
- Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Две женщины и мужчина получили ранения при атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Энергодаре при атаке пострадала женщина 1953 года рождения, она госпитализирована", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, также в Энергодаре атакован гражданский автомобиль, ранения разной степени тяжести получили женщина 1991 года рождения и мужчина 1978 года рождения.