При атаке ВСУ на Энергодар пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Две женщины и мужчина получили ранения при атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, по его словам, также в Энергодаре атакован гражданский автомобиль, ранения разной степени тяжести получили женщина 1991 года рождения и мужчина 1978 года рождения.