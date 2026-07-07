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При атаке ВСУ на Энергодар пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2026
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11:08 07.07.2026
При атаке ВСУ на Энергодар пострадали три человека

При атаке ВСУ на Энергодар пострадали две женщины и мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на Энергодар две женщины и мужчина получили ранения.
  • Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Две женщины и мужчина получили ранения при атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки.
"В городе Энергодаре при атаке пострадала женщина 1953 года рождения, она госпитализирована", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, также в Энергодаре атакован гражданский автомобиль, ранения разной степени тяжести получили женщина 1991 года рождения и мужчина 1978 года рождения.
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