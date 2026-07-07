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Экипажи Ту-142 действовали профессионально, заявил адмирал Попов - РИА Новости, 07.07.2026
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15:45 07.07.2026
Экипажи Ту-142 действовали профессионально, заявил адмирал Попов

Попов: экипажи Ту-142 действовали профессионально, несмотря на провокацию

© РИА Новости / Виталий АньковПротиволодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адмирал Вячеслав Попов заявил, что экипажи противолодочных самолетов Ту-142 действовали профессионально при выполнении задачи по поиску иностранных подлодок.
  • Адмирал подчеркнул, что экипажи Ту-142 регулярно получают задачу по поиску подводных лодок в акваториях, примыкающих к главной базе Северного флота, и будут продолжать ее выполнять.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации ВМФ РФ действовали профессионально, выполняя поставленную командованием задачу по поиску иностранных подлодок в зоне ответственности Северного флота, заявил РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, в 1997-2001 годах командовавший Северным флотом.
Ранее минобороны Великобритании заявило, что российский Ту-142 "небезопасно и непрофессионально" пролетел вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений, сбросив гидроакустические (противолодочные) буи. В ответ авианосец поднял в воздух свои F-35 для перехвата и сопровождения двух Ту-142.
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"Летчики Ту-142 проявили профессионализм и выучку, не поддавшись на провокационные действия британцев. Они, судя по видеокадрам, выполнили поставленную задачу: сбросили гидроакустические буи в том районе Атлантики, который был обозначен командованием", - сказал Попов.
Он пояснил, что буи необходимы для поиска подводных лодок и являются ключевым звеном в поиске и обнаружении иностранных подводных лодок в акваториях, примыкающих к главной базе Северного флота – Североморску.
"Такая задача ставится перед экипажами Ту-142 планово и постоянно, исходя из той оперативной информации, которой располагает в данный момент командование Северного флота. Так было и так будет впредь, несмотря на противодействие британцев", - добавил адмирал.
Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьРоссияВеликобританияВячеслав ПоповВоздушно-космические силы РоссииТу-142F-35
 
 
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