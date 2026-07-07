Джокович установил рекорд на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству проведенных матчей, обойдя Роджера Федерера.
- Встреча 1/4 финала против Феликса Оже-Альяссима стала для Джоковича 120-й на Уимблдоне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семикратный победитель Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству проведенных матчей.
Начавшаяся встреча 1/4 финала, в которой сербу противостоит канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, стала для Джоковича 120-й на Уимблдоне. Он обошел завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера, у которого было 119 матчей.
В предыдущем матче на турнире, против россиянина Романа Сафиуллина, Джокович стал рекордсменом по количеству побед на Уимблдоне (106), также обойдя Федерера (105).
Джоковичу 39 лет, он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (24).