Джокович установил рекорд на Уимблдоне

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семикратный победитель Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом турнира Большого шлема в Лондоне по количеству проведенных матчей.

В предыдущем матче на турнире, против россиянина Романа Сафиуллина, Джокович стал рекордсменом по количеству побед на Уимблдоне (106), также обойдя Федерера (105).