Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (до переименования украинскими властями - Днепропетровск – ред.) слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.