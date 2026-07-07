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Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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16:16 07.07.2026 (обновлено: 16:24 07.07.2026)
Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу

Махачкалинское "Динамо" проиграло "Химнасии" в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу "Химнасия" из Ла-Платы в товарищеской встрече со счетом 3:1.
  • Следующий товарищеский матч махачкалинского "Динамо" пройдет 13 июля против петербургского "Зенита".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу "Химнасия" из Ла-Платы в товарищеской встрече.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Аргентины. В составе махачкалинского клуба на 1-й минуте отличился Хусем Мрезиг, после чего "Динамо" пропустило три гола кряду.
В следующем товарищеском матче "Динамо" из Махачкалы сыграет против петербургского "Зенита", встреча пройдет 13 июля.
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