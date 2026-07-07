Краткий пересказ от РИА ИИ
- Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу "Химнасия" из Ла-Платы в товарищеской встрече со счетом 3:1.
- Следующий товарищеский матч махачкалинского "Динамо" пройдет 13 июля против петербургского "Зенита".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" проиграло аргентинскому клубу "Химнасия" из Ла-Платы в товарищеской встрече.
В следующем товарищеском матче "Динамо" из Махачкалы сыграет против петербургского "Зенита", встреча пройдет 13 июля.
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