Воробьев оценил обновление котельной в подмосковном Дедовске

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по программе модернизации теплоснабжения в котельной №2 в Дедовске в муниципальном округе Истра.

Она обеспечивает теплом и горячей водой 49 многоквартирных домов (более 10 тысяч жителей), а также семь социальных объектов – детские сады, школу и больницу. Там проводится полное техническое переоснащение, после модернизации котельная будет переведена на автоматический режим работы.

"В Подмосковье идет масштабная программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. И все, что касается датчиков, частотных преобразователей, новых систем управления с передачей данных — все это сегодня веление времени. Наша задача — сделать так, чтобы котельные работали надежно и автономно. Наши отечественные производители сегодня достойно делают котлы, горелки и другое оборудование. Раньше мы очень часто зависели от зарубежных аналогов. Сегодня этой темы больше нет. Разные города России поставляют нам надежное оборудование — и в Дедовск, и в муниципальный округ Истра, и в другие территории", — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства Подмосковья.

Капремонт котельной №2 начали в апреле прошлого года и планируют завершить к началу предстоящего отопительного сезона. Работы включают замену основного и вспомогательного оборудования. В настоящее время готовность объекта – 65%. Все три котла уже обновили: два готовы к работе, а третий запустят осенью.

"Старые паровые котлы ДКР-10 мы заменили на современные ДКР-13: один на девять мегаватт и два на восемь мегаватт. Таким образом, суммарная мощность котельной составит 25 мегаватт. Мы также полностью обновляем весь комплекс оборудования, который участвует в выработке тепловой энергии: теплообменники, насосы, электротехническую часть. Помимо мощности, повысится и надежность: ранее старое оборудование постоянно выходило из строя, а сейчас эта проблема будет решена", — рассказал технический директор АО "Истринская теплосеть" Олег Вараксин.

В пресс-службе отмечают, что из 78 котельных Истры 71 уже управляются в автоматическом режиме, а из 17 центральных тепловых пунктов — 15. Диспетчеризация и установка теплосчетчиков помогает вести удаленный контроль за их работой и оперативно устранять аварии или неполадки.

"На данный момент на котельной №2 мы практически завершили технологическую часть: отпуск тепла потребителям уже идет с использованием нового оборудования. Старая техника была сильно изношена — как морально, так и физически. Переход на современные системы позволит значительно повысить бесперебойную подачу тепла для всех наших потребителей. Сейчас мы также перешли к общестроительным работам — делаем внутреннюю отделку помещений, ремонтируем кровлю и ограждающие конструкции", — добавил начальник отдела капитального строительства компании "Спецгазстрой" Сергей Чикачев.

Всего в этом году в муниципальном округе Истра планируют обновить семь объектов теплоснабжения: две котельные и одна блочно-модульная котельная в Истре, две котельные и один участок теплосети в Дедовске, одну котельную в Новопетровском. Модернизация котельных в Дедовске (№8) и Новопетровском (№3) будет проведена досрочно (изначально они стояли в плане на 2027 год).

Основной объем всех запланированных работ будет выполнен летом, когда нагрузка на системы минимальна. А завершить все полностью должны осенью. Надежность теплоснабжения улучшится для 26 тысяч жителей округа, указывают в пресс-службе.

В прошлом году в муниципальном округе Истра был выполнен капремонт котельной в селе Онуфриево и обновлены четыре участка теплосетей – в Дедовске, селах Павловская Слобода, Рождествено и деревне Покровское. Перемены почувствовали 17,5 тысячи человек.