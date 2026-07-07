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Российский тяжелоатлет Бутузов завоевал бронзу на ЧМ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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07:55 07.07.2026
Российский тяжелоатлет Бутузов завоевал бронзу на ЧМ среди юниоров

Российский тяжелоатлет Бутузов завоевал бронзовую медаль на юниорском ЧМ

© Фото : Соцсети Федерации тяжелой атлетики РоссииРоссийский тяжелоатлет Евгений Бутузов
Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети Федерации тяжелой атлетики России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Кали (Колумбия).
  • В весовой категории до 60 кг Бутузов набрал в сумме двоеборья 249 кг (111 кг в рывке и 138 кг в толчке).
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Евгений Бутузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).
В весовой категории до 60 кг Бутузов взял вес 111 кг в рывке и 138 в толчке, набрав в сумме двоеборья 249 кг. Золотым медалистом стал мексиканец Виктор Мендес (108+142; 250). Серебро завоевал представитель Туркмении Атабек Азаматов (116+133; 249).
Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.
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