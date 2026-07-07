Российский тяжелоатлет Бутузов завоевал бронзу на ЧМ среди юниоров

В весовой категории до 60 кг Бутузов взял вес 111 кг в рывке и 138 в толчке, набрав в сумме двоеборья 249 кг. Золотым медалистом стал мексиканец Виктор Мендес (108+142; 250). Серебро завоевал представитель Туркмении Атабек Азаматов (116+133; 249).

Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.