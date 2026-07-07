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В Бурятии легковушка столкнулась с микроавтобусом - РИА Новости, 07.07.2026
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15:47 07.07.2026
В Бурятии легковушка столкнулась с микроавтобусом

В Бурятии легковушка столкнулась с микроавтобусом, 6 человек пострадали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии на 50 километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта произошло ДТП с участием автомобиля Honda Syber и рейсового автобуса Fiat Ducato.
  • В результате аварии за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.
УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым микроавтобусом в Бурятии, 6 человек, в том числе 3 детей, пострадало, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии.
"По предварительным данным, сегодня днем на 50 километре автодороги Улан-Удэ - Кяхта 25-летний водитель автомобиля Honda Syber совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних", - сказала Шагдуржапова.
Она уточнила, что по факту ДТП проводится проверка.
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ПроисшествияРеспублика БурятияСеленгинский районУлан-УдэУГИБДД
 
 
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