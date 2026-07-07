В Бурятии легковушка столкнулась с микроавтобусом

УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Легковушка столкнулась с рейсовым микроавтобусом в Бурятии, 6 человек, в том числе 3 детей, пострадало, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.

"По предварительным данным, сегодня днем на 50 километре автодороги Улан-Удэ - Кяхта 25-летний водитель автомобиля Honda Syber совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних", - сказала Шагдуржапова.