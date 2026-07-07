В Бурятии в День семьи, любви и верности ограничат продажу алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бурятии ограничат продажу алкоголя 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Реализация алкоголя будет запрещена по всей Бурятии, за исключением предприятий общественного питания.

Согласно региональному законодательству, в Бурятии уже существует запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни и ежедневно с 20:00 до 11:00.

УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Продажу алкоголя ограничат в Бурятии 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

"В День семьи, любви и верности реализация алкоголя по всей Бурятии запрещена. Исключение сделано только для предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары)", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно региональному законодательству, реализация спиртного запрещена с 20 часов до 11 часов по местному времени каждый день и полностью в праздничные дни - Сагаалган (Новый Год по лунному календарю - ред.), Последний звонок, Сурхарбан (традиционный национальный праздник бурят - ред.), День города, новогодние каникулы, Всемирный день здоровья, Праздник Весны и Труда, Международный день защиты детей, День России , День знаний и День народного единства.

"Данный запрет направлен на обеспечение безопасности и здоровья детей и молодежи, создание благоприятных условий для проведения массовых мероприятий культурного и образовательного характера", - подчеркнули в пресс-службе.