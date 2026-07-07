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В Бурятии в День семьи, любви и верности ограничат продажу алкоголя - РИА Новости, 07.07.2026
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04:43 07.07.2026
В Бурятии в День семьи, любви и верности ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничат в Бурятии в День семьи, любви и верности

© Fotolia / peterzaydaБар алкогольных напитков
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Fotolia / peterzayda
Бар алкогольных напитков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии ограничат продажу алкоголя 8 июля — в День семьи, любви и верности.
  • Реализация алкоголя будет запрещена по всей Бурятии, за исключением предприятий общественного питания.
  • Согласно региональному законодательству, в Бурятии уже существует запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни и ежедневно с 20:00 до 11:00.
УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Продажу алкоголя ограничат в Бурятии 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"В День семьи, любви и верности реализация алкоголя по всей Бурятии запрещена. Исключение сделано только для предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары)", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, согласно региональному законодательству, реализация спиртного запрещена с 20 часов до 11 часов по местному времени каждый день и полностью в праздничные дни - Сагаалган (Новый Год по лунному календарю - ред.), Последний звонок, Сурхарбан (традиционный национальный праздник бурят - ред.), День города, новогодние каникулы, Всемирный день здоровья, Праздник Весны и Труда, Международный день защиты детей, День России, День знаний и День народного единства.
"Данный запрет направлен на обеспечение безопасности и здоровья детей и молодежи, создание благоприятных условий для проведения массовых мероприятий культурного и образовательного характера", - подчеркнули в пресс-службе.
При этом собеседник агентства отметил, что запрещается розничная продажа алкогольных напитков всех видов (включая слабоалкогольные напитки) на территории торговых точек.
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