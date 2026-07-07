Рейтинг@Mail.ru
Врач описал риски при ношении босоногой обуви - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 07.07.2026
Врач описал риски при ношении босоногой обуви

Остеопат Симкин: резкий переход на босоногую обувь грозит перегрузкой мышц

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМагазин обуви
Магазин обуви - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Магазин обуви. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
  • Привыкать к босоногой обуви следует постепенно, начиная с 15–20 минут в день и исключая длительные прогулки по жестким поверхностям.
  • Босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
"Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия. Особенно важно учитывать подвижность голеностопного сустава - при ее ограничении возрастает риск компенсаторных перегрузок, которые могут отражаться на коленях и пояснице", - сказал Симкин "Газете.Ru".
Мужские ботинки - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Флеболог рассказал, можно ли носить обувь на плоской подошве
29 мая, 02:14
По словам врача, босоногая обувь ближе к естественной биомеханике, но современный человек привык к амортизации и поддержке, поэтому стопа не всегда готова к резкой смене нагрузок.
Как пояснил врач, чтобы избежать проблем, привыкать к босоногой обуви стоит постепенно. По его словам, начинать лучше с 15-20 минут в день, гуляя по траве или грунту, а не по асфальту. Длительные прогулки по жестким поверхностям в первое время специалист советует исключить, так как ударная нагрузка передается выше по цепочке - на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Если появляются боль, усталость или напряжение в стопах, голенях или пояснице, нагрузку нужно снизить или отказаться от такой обуви, добавил Симкин.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Врач предупредила об опасности обуви с плоской подошвой
10 апреля, 04:28
Остеопат предупредил, что босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, особенно если оно связано со слабостью соединительной ткани или вызвано избыточным весом, при ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.
"Босоногая обувь - это не модный универсальный "правильный" вариант, а инструмент, который требует осознанного и постепенного использования", - заключил врач.
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Борьба с плоскостопием: причины, как предотвратить, лучшие упражнения
10 декабря 2024, 15:07
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала