Врач описал риски при ношении босоногой обуви

Краткий пересказ от РИА ИИ Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Привыкать к босоногой обуви следует постепенно, начиная с 15–20 минут в день и исключая длительные прогулки по жестким поверхностям.

Босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

"Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия. Особенно важно учитывать подвижность голеностопного сустава - при ее ограничении возрастает риск компенсаторных перегрузок, которые могут отражаться на коленях и пояснице", - сказал Симкин "Газете.Ru"

По словам врача, босоногая обувь ближе к естественной биомеханике, но современный человек привык к амортизации и поддержке, поэтому стопа не всегда готова к резкой смене нагрузок.

Как пояснил врач, чтобы избежать проблем, привыкать к босоногой обуви стоит постепенно. По его словам, начинать лучше с 15-20 минут в день, гуляя по траве или грунту, а не по асфальту. Длительные прогулки по жестким поверхностям в первое время специалист советует исключить, так как ударная нагрузка передается выше по цепочке - на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Если появляются боль, усталость или напряжение в стопах, голенях или пояснице, нагрузку нужно снизить или отказаться от такой обуви, добавил Симкин.

Остеопат предупредил, что босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, особенно если оно связано со слабостью соединительной ткани или вызвано избыточным весом, при ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.