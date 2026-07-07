Врач описал риски при ношении босоногой обуви

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
- Привыкать к босоногой обуви следует постепенно, начиная с 15–20 минут в день и исключая длительные прогулки по жестким поверхностям.
- Босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия, а также отразиться на коленях и пояснице, предупредил врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
"Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия. Особенно важно учитывать подвижность голеностопного сустава - при ее ограничении возрастает риск компенсаторных перегрузок, которые могут отражаться на коленях и пояснице", - сказал Симкин "Газете.Ru".
По словам врача, босоногая обувь ближе к естественной биомеханике, но современный человек привык к амортизации и поддержке, поэтому стопа не всегда готова к резкой смене нагрузок.
Как пояснил врач, чтобы избежать проблем, привыкать к босоногой обуви стоит постепенно. По его словам, начинать лучше с 15-20 минут в день, гуляя по траве или грунту, а не по асфальту. Длительные прогулки по жестким поверхностям в первое время специалист советует исключить, так как ударная нагрузка передается выше по цепочке - на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Если появляются боль, усталость или напряжение в стопах, голенях или пояснице, нагрузку нужно снизить или отказаться от такой обуви, добавил Симкин.
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Остеопат предупредил, что босоногая обувь противопоказана при выраженном плоскостопии, особенно если оно связано со слабостью соединительной ткани или вызвано избыточным весом, при ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.
"Босоногая обувь - это не модный универсальный "правильный" вариант, а инструмент, который требует осознанного и постепенного использования", - заключил врач.
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