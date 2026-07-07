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Митрофанова объяснила падение привлекательности Болгарии для россиян - РИА Новости, 07.07.2026
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Туризм
 
23:50 07.07.2026
Митрофанова объяснила падение привлекательности Болгарии для россиян

РИА Новости: вступление в Шенген снизило привлекательность Болгарии для россиян

© РИА Новости / Андрей ФинтисовБолгария
Болгария - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Болгария. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вступление Болгарии в зону Шенгена снизило привлекательность страны для российских туристов из-за изменения визовых процедур.
  • Теперь для поездки в Болгарию нужна шенгенская виза, оформление которой занимает больше времени.
  • Рост цен после вхождения Болгарии в еврозону оказал негативное влияние на готовность россиян приезжать в страну.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вступление Болгарии в зону Шенгена наряду с введением евро в 2026 году привело к падению привлекательности страны для российских туристов, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
«
"Вступление Болгарии скорее снизило привлекательность страны для части российских туристов из-за изменения визовых процедур", - сказала она.
Дипломат объяснила, что в прошлом у Болгарии был свой визовый режим, который многие россияне считали относительно предсказуемым и удобным. Теперь же для поездки нужна шенгенская виза, оформление которой часто означает более длительную проверку документов.
"Переход на евро сам по себе трудно оценить как стимулирующий или, наоборот, ограничительный фактор – все-таки решающее значение имеет не валюта, а логистика, качество и стоимость туристических услуг. А вот рост цен, который отмечают как местные, так и иностранные туристы вхождения Республики Болгария в еврозону, действительно оказал негативное влияние на готовность россиян приезжать в Болгарию", - сказала также посол.
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