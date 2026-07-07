Митрофанова объяснила падение привлекательности Болгарии для россиян

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вступление Болгарии в зону Шенгена наряду с введением евро в 2026 году привело к падению привлекательности страны для российских туристов, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.

Дипломат объяснила, что в прошлом у Болгарии был свой визовый режим, который многие россияне считали относительно предсказуемым и удобным. Теперь же для поездки нужна шенгенская виза, оформление которой часто означает более длительную проверку документов.

"Переход на евро сам по себе трудно оценить как стимулирующий или, наоборот, ограничительный фактор – все-таки решающее значение имеет не валюта, а логистика, качество и стоимость туристических услуг. А вот рост цен, который отмечают как местные, так и иностранные туристы вхождения Республики Болгария в еврозону, действительно оказал негативное влияние на готовность россиян приезжать в Болгарию", - сказала также посол.