Замена детали на АЭС очень дорого обошлась Болгарии, заявила Митрофанова

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"Подобраны европейские аналоги отдельных оригинальных запчастей - прежде всего, арматуры и мембранных установок для АЭС. При этом, как сообщали СМИ, именно выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замещенной болгарами на деталь местного производства, неоднократно становился причиной внеплановых остановок станции и обошелся госпредприятию в десятки миллионов евро", - сказала посол.