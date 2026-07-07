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Замена детали на АЭС очень дорого обошлась Болгарии, заявила Митрофанова - РИА Новости, 07.07.2026
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22:30 07.07.2026 (обновлено: 23:13 07.07.2026)
Замена детали на АЭС очень дорого обошлась Болгарии, заявила Митрофанова

РИА Новости: отказ от комплектующих из РФ для АЭС очень дорого обошелся Болгарии

© РИА Новости / Александр НатрускинЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что замена деталей на АЭС «Козлодуй» на местные привела к перебоям в работе с ущербом на десятки миллионов евро.
  • Выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замененной на деталь местного производства, стал причиной внеплановых остановок станции.
  • Посол подчеркнула, что сотрудничество в атомной сфере, которое ранее было активным и взаимовыгодным, сводится на нет по инициативе Болгарии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замещение Болгарией детали на АЭС "Козлодуй" на местную, по информации СМИ, привел к перебоям в работе с ущербом на десятки миллионов евро, рассказала в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
Она напомнила, что в Болгарии работает одна атомная электростанция. Это АЭС "Козлодуй", построенная в 1974 году при участии СССР. В последние годы болгарские власти по политическим причинам пытаются найти западную замену российским поставщикам услуг и комплектующих.
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"Подобраны европейские аналоги отдельных оригинальных запчастей - прежде всего, арматуры и мембранных установок для АЭС. При этом, как сообщали СМИ, именно выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замещенной болгарами на деталь местного производства, неоднократно становился причиной внеплановых остановок станции и обошелся госпредприятию в десятки миллионов евро", - сказала посол.
Дипломат подчеркнула, что некогда активное и взаимовыгодное сотрудничество в атомной сфере по инициативе Болгарии сводится на нет, в том числе в ущерб интересам болгарских экономики и безопасности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00.
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БолгарияРоссияСССРЭлеонора МитрофановаКозлодуй
 
 
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