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Болгария будет послушно выполнять все требования НАТО, заявила посол России - РИА Новости, 07.07.2026
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22:23 07.07.2026
Болгария будет послушно выполнять все требования НАТО, заявила посол России

Посол Митрофанова: Болгария готова позволить военное освоение своей территории

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол Элеонора Митрофанова
Посол Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Болгария подчеркивает свою приверженность союзным обязательствам в рамках НАТО при любых властях.
  • По словам посла, за приверженностью Болгарии к союзным обязательствам в рамках НАТО стоит готовность выполнять требования альянса, включая военное освоение собственной территории.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Болгария при любых властях говорит о приверженности обязательствах в рамках НАТО, то есть о готовности позволить военное освоение собственной территории, рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Она отметила, что Болгария с любым правительством стабильно подчеркивает свою приверженность "союзным обязательствам" в рамках НАТО.
«
"За этой удобной фразой кроется простая истина: София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе - позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах", - подчеркнула посол.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00.
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