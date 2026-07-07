МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Болгария при любых властях говорит о приверженности обязательствах в рамках НАТО, то есть о готовности позволить военное освоение собственной территории, рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Она отметила, что Болгария с любым правительством стабильно подчеркивает свою приверженность "союзным обязательствам" в рамках НАТО.

"За этой удобной фразой кроется простая истина: София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе - позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах", - подчеркнула посол.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.