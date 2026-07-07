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Адвокат назвала жизнь Елены Блиновской в колонии удовлетворительной - РИА Новости, 07.07.2026
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11:21 07.07.2026
Адвокат назвала жизнь Елены Блиновской в колонии удовлетворительной

Сальникова: жизнь "королевы марафонов" Блиновской в колонии удовлетворительна

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жизнь Елены Блиновской в колонии удовлетворительна, сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.
  • Рассмотрение жалоб на приговор Блиновской отложили на 29 июля из-за приобщения дополнительных жалоб.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жизнь "королевы марафонов" Елены Блиновской в колонии удовлетворительна, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова.
Во вторник Второй кассационный суд общей юрисдикции приступил к рассмотрению жалоб на приговор Блиновской, но затем постановил отложить рассмотрение на 29 июля из-за приобщения дополнительных жалоб.
"Жизнь Елены в колонии удовлетворительна… она делает то, что должна", - заявила собеседница агентства.
В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет, Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
Блогера признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, но освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
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