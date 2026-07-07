Адвокат назвала жизнь Елены Блиновской в колонии удовлетворительной

"Жизнь Елены в колонии удовлетворительна… она делает то, что должна", - заявила собеседница агентства.

Блогера признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, но освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.