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Новый автовокзал построят в Благовещенске к 2029 году - РИА Новости, 07.07.2026
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Амурская область
 
06:27 07.07.2026
Новый автовокзал построят в Благовещенске к 2029 году

В Благовещенске построят автовокзал с залом ожидания на 400 пассажиров

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкАмурская область
Амурская область - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Современный автовокзал с залом ожидания на 400 пассажиров построят в Благовещенске рядом с железнодорожным вокзалом, объем инвестиций составит более 600 миллионов рублей, сообщает правительство Амурской области.
"Проект поддержан. Поздравляю инвестора с началом нового и интересного проекта. В створе железнодорожного вокзала у нас планируется несколько проектов. Это лицо города, и оно должно выглядеть соответствующим образом", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.
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Глава региона отметил, что параллельно со строительством автовокзала будет проведена комплексная реконструкция улично-дорожной сети, благоустроена привокзальная площадь и установлен новый памятник. Также поблизости планируется строительство путепровода. Губернатор поручил администрации города и минтрансу учесть все эти проекты при разработке решений по автовокзалу, а также предусмотреть план движения транспорта и пешеходную доступность.
"Общий объем инвестиций в проект составляет более 600 миллионов рублей", - уточнили в правительстве.
Инвестор — генеральный директор АО "Прииск Соловьевский" Федор Сидоров — сообщил, что проектная мощность автовокзала составит 10 постов отправления и 4 поста прибытия, а зал ожидания будет вмещать до 400 пассажиров. На прилегающей территории предусмотрят парковку, зарядные станции для электромобилей и зону техосмотра автобусов. В здании также разместится гостиничный блок и зоны отдыха.
Расположение рядом с железнодорожным вокзалом позволит создать транспортно-пересадочный узел. Это особенно важно для транзитных и международных рейсов, добавили в правительстве.
Инвестору предоставят земельный участок в аренду на льготных условиях. Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области и будет сопровождаться на всех этапах — от планировки до ввода в эксплуатацию. Построить автовокзал планируется до 2029 года, уточнили в пресс-службе.
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