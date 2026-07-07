Новый автовокзал построят в Благовещенске к 2029 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Современный автовокзал с залом ожидания на 400 пассажиров построят в Благовещенске рядом с железнодорожным вокзалом, объем инвестиций составит более 600 миллионов рублей, сообщает правительство Амурской области.

"Проект поддержан. Поздравляю инвестора с началом нового и интересного проекта. В створе железнодорожного вокзала у нас планируется несколько проектов. Это лицо города, и оно должно выглядеть соответствующим образом", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова

Глава региона отметил, что параллельно со строительством автовокзала будет проведена комплексная реконструкция улично-дорожной сети, благоустроена привокзальная площадь и установлен новый памятник. Также поблизости планируется строительство путепровода. Губернатор поручил администрации города и минтрансу учесть все эти проекты при разработке решений по автовокзалу, а также предусмотреть план движения транспорта и пешеходную доступность.

"Общий объем инвестиций в проект составляет более 600 миллионов рублей", - уточнили в правительстве.

Инвестор — генеральный директор АО "Прииск Соловьевский" Федор Сидоров — сообщил, что проектная мощность автовокзала составит 10 постов отправления и 4 поста прибытия, а зал ожидания будет вмещать до 400 пассажиров. На прилегающей территории предусмотрят парковку, зарядные станции для электромобилей и зону техосмотра автобусов. В здании также разместится гостиничный блок и зоны отдыха.

Расположение рядом с железнодорожным вокзалом позволит создать транспортно-пересадочный узел. Это особенно важно для транзитных и международных рейсов, добавили в правительстве.