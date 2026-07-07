Аэропорт Бишкека закрыли до утра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Бишкека самолет авиакомпании Tez Jet попал в аварийную ситуацию: у него сломалось одно из задних шасси, несколько пассажиров получили легкие травмы.
- Аэропорт Бишкека закрыт до 6 утра среды, более 20 рейсов были отменены или перенесены, несколько самолетов направлены в аэропорты соседних городов.
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт Бишкека закрыт до утра среды в связи с аварией самолета, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
Во вторник самолет авиакомпании Tez Jet при вылете из Бишкека в Ош попал в аварийную ситуацию, у него сломалось одно из задних шасси, воздушное судно завалилось набок прямо на взлетно-посадочной полосе. Несколько пассажиров получили легкие травмы. В результате ЧП все прилеты и вылеты из аэропорта "Манас" столицы Киргизии были приостановлены.
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"Аэропорт до 6 утра (03.00 мск - ред.) закрываем. Все рейсы двигаем", - заявил представитель пресс-службы.
На фоне ЧП с самолетом были отменены или перенесены уже более 20 рейсов. Несколько самолетов, в том числе из России, были направлены на аэропорты соседних городов: Алма-Аты, Оша, Иссык-Куля и Ташкента.