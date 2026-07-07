Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры.

На плакатах президент Польши Кароль Навроцкий изображен с оскорбительными надписями.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря "Организации украинских националистов*" (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

Фотографии листовок подпольщики предоставили в распоряжение РИА Новости. На них изображен Бандера с подписью "наш герой", а также президент Польши Кароль Навроцкий с оскорбительными надписями. При этом в сейме Польши ранее заявляли, что украинские националисты распространяют и в социальных сетях антипольский контент, связанный с историей Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН*-УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации).

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между Украиной и Польшей. Польша за несколько лет с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

В очередной раз отношения между странами обострились из-за продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников. Так, в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ.

После этого президент Польши Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил его предшественник Анджей Дуда. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.