В Ярославской области подавили три беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области 7 июля было подавлено три беспилотника ВСУ.
- По заявлению губернатора Михаила Евраева, непосредственной угрозы атаки беспилотников в регионе на данный момент нет.
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Три беспилотника ВСУ подавлены в Ярославской области в течение дня 7 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Сегодня днем на территории области было подавлено три беспилотника врага… В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет", - написал губернатор на платформе "Макс".
Евраев добавил, что работа подразделений министерства обороны, министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжается.
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