Глава МИД Бельгии заявил о скором признании Палестины

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Бельгия в скором времени признает государственность Палестины, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево на фоне роспуска правительства ХАМАС в секторе Газа.

В сентябре 2025 года на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Палестину тогда также официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.