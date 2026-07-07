Глава МИД Бельгии заявил о скором признании Палестины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна в скором времени признает государственность Палестины.
- Правительство сектора Газа, подконтрольное ХАМАС, прекратило свои полномочия и передало бразды правления национальному комитету по управлению сектором Газа.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Бельгия в скором времени признает государственность Палестины, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево на фоне роспуска правительства ХАМАС в секторе Газа.
Правительство сектора Газа, подконтрольное палестинскому движению ХАМАС, заявило в понедельник, что прекращает свои полномочия и передает бразды правления специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
"Не знаю, будем ли мы готовы (признать Палестину - ред.) к пятнице, однако это в скором времени будет на повестке дня", - приводит издание Politico заявление Прево, сделанное в интервью телеканалу VRT.
В сентябре 2025 года на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Палестину тогда также официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.