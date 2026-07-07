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Глава МИД Бельгии заявил о скором признании Палестины - РИА Новости, 07.07.2026
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17:00 07.07.2026
Глава МИД Бельгии заявил о скором признании Палестины

Прево: Бельгия намерена скоро признать государственность Палестины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна в скором времени признает государственность Палестины.
  • Правительство сектора Газа, подконтрольное ХАМАС, прекратило свои полномочия и передало бразды правления национальному комитету по управлению сектором Газа.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Бельгия в скором времени признает государственность Палестины, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево на фоне роспуска правительства ХАМАС в секторе Газа.
Правительство сектора Газа, подконтрольное палестинскому движению ХАМАС, заявило в понедельник, что прекращает свои полномочия и передает бразды правления специально созданному национальному комитету по управлению сектором Газа.
"Не знаю, будем ли мы готовы (признать Палестину - ред.) к пятнице, однако это в скором времени будет на повестке дня", - приводит издание Politico заявление Прево, сделанное в интервью телеканалу VRT.
В сентябре 2025 года на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Палестину тогда также официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.
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