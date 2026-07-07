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"Провидение выбрало честный футбол": Журова — о скандале с Балоганом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
11:26 07.07.2026
"Провидение выбрало честный футбол": Журова — о скандале с Балоганом

Журова о матче бельгийцев со сборной США: провидение выбрало честный футбол

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего сборной США Фоларина Балогана и поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
  • Журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома.
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что интерес к матчу национальной команды США со сборной Бельгии был привлечен в том числе благодаря Трампу, но "честный футбол" победил.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Косвенное влияние президента США Дональда Трампа на ход чемпионата мира привлекло повышенное внимание к матчу национальной команды со сборной Бельгии, но провидение выбрало честный футбол, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Бельгийцы во вторник в Сиэтле со счетом 4:1 разгромили американцев в игре 1/8 финала. В стартовом составе сборной США вышел форвард Фоларин Балоган, удаленный в матче 1/16 финала с боснийцами, он должен был пропустить эту игру. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
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"Я понимала, что бельгийцы в этой ситуации только разозлятся и будут играть еще лучше. Но, знаете, есть и небольшой плюс, связанный с Трампом – к этому матчу был привлечен невероятный интерес. Возник ажиотаж, и у букмекеров, думаю, ставочки немного поменялись, и многие болельщики, которые рано утром вообще не собирались его смотреть, наблюдали за ним. Поэтому футбол в какой-то степени выиграл. И в очередной раз было доказано: если ты хочешь кого-то обмануть, то судьба будет не на твоей стороне. Но Трамп, несомненно, добавил шоу в эту историю", - сказала Журова.
"Здесь в какой-то мере сыграл элемент помощи хозяевам и организаторам турнира, и желание подарить дополнительную радость местным болельщикам. Я думаю, что ФИФА понимала, что Бельгия сильнее США, и чуть-чуть попыталась уравнять шансы. Наверное, свои аргументы есть у тех людей, которые принимали такое решение (о снятии санкций). Это же ведь коллективная ответственность. А Трамп отстоял интересы США. Он настроил всех в мире против себя? Вы думаете, что Трампу не все равно, что о нем думают в мире. Он руководствуется лишь своими интересами, интересами своего бизнеса и своей страны", - добавила собеседница агентства.
Турнир впервые проходит с участием 48 команд и также в первый раз на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортСШАБельгияСиэтлДональд ТрампСветлана ЖуроваМеждународная федерация футбола (ФИФА)Госдума РФЧМ по футболу 2026Фоларин Балоган
 
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