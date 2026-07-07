Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего сборной США Фоларина Балогана и поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что интерес к матчу национальной команды США со сборной Бельгии был привлечен в том числе благодаря Трампу, но "честный футбол" победил.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Косвенное влияние президента США Дональда Трампа на ход чемпионата мира привлекло повышенное внимание к матчу национальной команды со сборной Бельгии, но провидение выбрало честный футбол, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

Бельгийцы во вторник в Сиэтле со счетом 4:1 разгромили американцев в игре 1/8 финала. В стартовом составе сборной США вышел форвард Фоларин Балоган, удаленный в матче 1/16 финала с боснийцами, он должен был пропустить эту игру. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.

"Я понимала, что бельгийцы в этой ситуации только разозлятся и будут играть еще лучше. Но, знаете, есть и небольшой плюс, связанный с Трампом – к этому матчу был привлечен невероятный интерес. Возник ажиотаж, и у букмекеров, думаю, ставочки немного поменялись, и многие болельщики, которые рано утром вообще не собирались его смотреть, наблюдали за ним. Поэтому футбол в какой-то степени выиграл. И в очередной раз было доказано: если ты хочешь кого-то обмануть, то судьба будет не на твоей стороне. Но Трамп, несомненно, добавил шоу в эту историю", - сказала Журова.

"Здесь в какой-то мере сыграл элемент помощи хозяевам и организаторам турнира, и желание подарить дополнительную радость местным болельщикам. Я думаю, что ФИФА понимала, что Бельгия сильнее США, и чуть-чуть попыталась уравнять шансы. Наверное, свои аргументы есть у тех людей, которые принимали такое решение (о снятии санкций). Это же ведь коллективная ответственность. А Трамп отстоял интересы США. Он настроил всех в мире против себя? Вы думаете, что Трампу не все равно, что о нем думают в мире. Он руководствуется лишь своими интересами, интересами своего бизнеса и своей страны", - добавила собеседница агентства.