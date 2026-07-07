Аристархов стал чемпионом России в стрельбе из пневматического пистолета

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных дуэтов первыми стали Варвара Кардакова и Ярослав Климин. Второе место заняли Александра Снопикова и Илья Марсов, а бронзу разделили пары Анжелика Османова/Марк Плющ и Ева Мелентьева/Василий Бандурко.