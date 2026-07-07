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Аристархов стал чемпионом России в стрельбе из пневматического пистолета - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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20:40 07.07.2026
Аристархов стал чемпионом России в стрельбе из пневматического пистолета

Аристархов стал чемпионом РФ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАнтон Аристархов
Антон Аристархов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Антон Аристархов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аристархов, бронзовый призер чемпионата мира, одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России.
  • Кардакова и Климин стали первыми в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных дуэтов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).
Вторым стал серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем Черноусов. Бронзу завоевал серебряный призер чемпионата Европы Вадим Мухаметьянов.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных дуэтов первыми стали Варвара Кардакова и Ярослав Климин. Второе место заняли Александра Снопикова и Илья Марсов, а бронзу разделили пары Анжелика Османова/Марк Плющ и Ева Мелентьева/Василий Бандурко.
Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
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