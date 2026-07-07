Месси спас Аргентину от позора! Египет устроил чемпионам настоящий триллер

Сборная Аргентины все-таки дожала команду Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. РИА Новости Спорт — о самом закрученном сюжете плей-офф, восхитительном спасении чемпионов и, конечно, гении Лионеля Месси.

Африканские команды — крепкий орешек для Аргентины

Аргентинцы не котировались в ранге главных фаворитов перед стартом ЧМ, но по ходу группового этапа доказали, что их претензии на титул едва ли менее весомы, чем у Франции или Испании. Две сухие победы на старте (над Алжиром и Австрией) и феерия 39-летнего Лео Месси, забившего все пять мячей в этих играх. Всего же к матчу 1/8 финала великий аргентинец забил семь — на этой стадии турнира тягаться с ним по силам разве что Килиану Мбаппе.

Но вот в 1/16 финала команду Лионеля Скалони ждал сюрприз. Сборная Кабо-Верде, сенсационно вышедшая из группы, доставила "бело-голубым" массу проблем. В следующий раунд они проскочили лишь благодаря автоголу во втором экстра-тайме, а по ходу матча африканцы дважды отыгрывались.

© REUTERS / Amanda Perobelli Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде © REUTERS / Amanda Perobelli Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде

Наверняка в Египте надеялись, что аргентинцам приходится тяжеловато с командами с африканского континента. И тенденцию в противостояниях Аргентины и Египта проследить было невозможно, ведь команды встречались всего дважды. Был товарищеский матч в 2008-м и встреча на Олимпийских играх аж за 80 лет до этого.

Египтяне тоже не испытали особых проблем в группе. Матч с главными фаворитами бельгийцами в первом туре они свели вничью, и команде Хусама Хасана оставалось обыграть Новую Зеландию или Иран. Справились. И так же, как аргентинцы, заставили понервничать в 1/16 финала — довели матч с Австралией до серии пенальти. Оказались сильнее, а главная звезда команды Мохаммед Салах и вовсе в такой напряженный момент блестяще исполнил "паненку".

Египет удивил!

В первую десятиминутку острые эпизоды в матче отсутствовали, но на 15-й минуте игра взорвалась. Египет открыл счет! Африканцы заработали угловой и долго кружили с мячом на углу штрафной, не находя возможности для подачи. Отпасовали назад, и Марван Аттиа забросил прямо на голову прибежавшего к чужим воротам защитника Яссера Ибрагима. Сенсационные 0:1!

И на этом удивления не закончились. Уже пять минут спустя главный арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота египтян за фол Хайсема Хасана на Николасе Тальяфико. К мячу подошел Месси и… снова не забил! Ударил плохо — почти по центру и на удобной для вратаря высоте. Вратарь Мустафа Шубир отбил и стал героем, а Лео установил достижение со знаком минус — стал первым в истории футболистом, дважды не забившим пенальти в рамках одного ЧМ.

© AP Photo / Jacob Kupferman Лионель Месси © AP Photo / Jacob Kupferman Лионель Месси

Шанс на реабилитацию у аргентинской звезды появился уже в первом тайме. Месси исполнял штрафной со средне-дальней дистанции и закрутил мяч в штангу. Немного не хватило точности, хотя, судя по реакции, Шубир эпизод контролировал. До конца первого тайма египетский вратарь сумел сотворить еще одно феноменальное спасение — Хулиан Альварес замыкал прострел Тальяфико в считаных метрах от ворот, но Мустафа чудом успел сложиться и перевести мяч на угловой.

Месси исправился за пенальти

Второй тайм — новое потрясение. Египтяне логично сели в оборону, отобрали мяч на своей трети, и Аттиа потащил его через все поле. Отдал Салаху, тот — на Зико… И гол! Пока Египет ликовал, арбитра пригласили к монитору, где он увидел фол в начальной фазе атаки и назначил штрафной, с которого уже аргентинцы чуть было не сравняли счет.

Еще одна разящая контратака африканцев развернулась несколько минут спустя. После неудачного углового аргентинцев мяч подхватил Салах, отдал на Хайсема Хасана, тот ушел от опекуна в штрафной и прострелил точно на набегающего Зико. Здесь уже не к чему было придраться — 0:2.

© AP Photo / Erik S. Lesser Яссер Ибрагим © AP Photo / Erik S. Lesser Яссер Ибрагим

Скалони пошел ва-банк — выпустил Лаутаро Мартинеса вместо Родриго де Пауля, освежил фланги Нико Гонсалесом и Гонсало Монтиэлем… Но Египет оборонялся всей командой, цепляясь за возможность показать лучший результат на ЧМ в истории сборной.

На 79-й минуте африканцам стало совсем тревожно — Месси навесил на границу вратарской, а Кристиан Ромеро мощным ударом головой все-таки пробил Шубира. И теперь Лео нивелировал свой антирекорд из первого тайма новым достижением — он отдал девятый голевой пас и стал лучшим ассистентом в истории ЧМ.

После забитого гола действующие чемпионы продолжили давить с удвоенной силой и всего через несколько минут сравняли счет. И снова сыграл гений Лео — он навесил в штрафную, после чего набежал на вылетевший к нему мяч и точно пробил под перекладину.

© AP Photo / Butch Dill Футболисты сборной Аргентины © AP Photo / Butch Dill Футболисты сборной Аргентины

Такой матч не мог обойтись без шикарной развязки. И этот триллер закончился для аргентинцев хэппи-эндом! Египтяне потеряли мяч во время одной из редких вылазок в атаку, мяч достался Лаутаро, который филигранно навесил на прибежавшего в штрафную Энцо Фернандеса. Самый зрелищный камбэк турнира!

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Отдадим должное египтянам — они были близки к самой большой сенсации турнира. Ведь на бумаге шансов у них не было практически никаких — букмекерская компания Fonbet оценивала их победу с коэффициентом 12,00, а проход — 5,60. На победу Аргентины же предлагался коэффициент 1,35, а на проход — и вовсе 1,15.

В четвертьфинале аргентинцы будут ждать победителя пары Швейцария — Колумбия. Кто бы ни одержал верх в этом противостоянии, соперник будет проходимым. У Месси есть все шансы привести Аргентину ко второму Кубку мира подряд. В последний раз такое удавалось легендарной сборной Бразилии с Пеле в 1958 и 1962 годах.