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Аргентина — Египет на ЧМ-2026: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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Футбол
 
14:32 07.07.2026 (обновлено: 16:41 07.07.2026)
Месси переписывает рекорды! Аргентина готова крушить "фараонов"

Аргентина сыграет с Египтом в матче 1/8 финала ЧМ-2026 7 июля в 19:00 мск

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Аргентины продолжает поход за вторым подряд титулом. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу на пути Лео Месси и компании встала сборная Египта. Обе команды не без проблем пробились во второй раунд плей-офф, однако результат кажется однозначным.

Путь к 1/8 финала

Команда Лионеля Скалони начала защиту чемпионского титула матчем против сборной Алжира. 39-летний Месси сходу взялся за дело — забил целых три мяча в ворота Люки Зидана. С первой игры стало ясно, что великий аргентинец намерен снести все рекорды результативности.
После матча второго тура против австрийцев на счету Лео было уже пять мячей. И это при незабитом пенальти! К третьей игре в группе вопросы по выходу в плей-офф были уже решены, и на Иорданию Скалони выпустил резервистов. Однако на последние полчаса на поле снова вышел Месси и, естественно, забил.
После группового этапа болельщики обсуждали то, какая легкая сетка досталась Аргентине в плей-офф. Соперником по 1/16 финала стала команда Кабо-Верде, сенсационно вышедшая из группы с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравии, сыграв все три матча вничью. Островитяне доставили неприятности и аргентинцам. На гол Месси в первом тайме ответил Дерой Дуарте, и матч перешел в дополнительное время.
© REUTERS / Paul ChildsЭпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде
Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде
В самом начале первого экстра-тайма Лисандро Мартинес вывел латиноамериканцев вперед, но и на этот гол у Кабо-Верде нашелся ответный. До серии пенальти островитяне не дотянули 10 минут — все решил угловой, после которого мяч влетел в сетку ворот африканцев. Команда-сенсация заставила аргентинцев понервничать!
"Фараоны" начали мундиаль с ничьей в матче против бельгийцев. Европейцев считали фаворитами встречи, но Египет ни в чем не уступил и имел все шансы забрать три очка. Во второй игре группового этапа африканцы решил вопрос выхода из группы, обыграв новозеландцев, а в заключительной игре оформили еще одну ничью с Ираном.
В 1/16 финала на Египет вышла сборная Австралии. Плотная равная игра логично завершилась ничьей в основное время. Египтяне реализовали свой единственный удар в створ. Победитель определился в серии пенальти — австралийцы не реализовали первую же попытку, а четыре безошибочных удара африканцев позволили им пройти дальше. В 1/8 финала ЧМ Египет играл лишь раз — в далеком 1934 году.
© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболист сборной Египта Мохамед Салах

Прогноз

Эксперты не верят в то, что африканцы смогут создать проблемы действующим чемпионам. Все-таки сборная Аргентины — команда другого класса. Да, у Египта есть легендарный Мохаммед Салах, форвард "Ман Сити" Омар Мармуш и другие талантливые футболисты, но возможно ли что-либо противопоставить такому Месси?
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.37 на победу Аргентины в основное время и 1.15 — на ее проход. Поставить на победу Египта можно за 9.50, а на их проход — за 5.40.
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Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Аргентины и Египта будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США) 7 июля. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
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ФутболЛионель СкалониЛионель МессиЕгипетАргентинаЧМ по футболу 2026Анонсы и трансляции матчейАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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