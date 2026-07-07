Алиханов назвал ключевые проблемы промышленности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что масштабирование спроса и фондирование — ключевые проблемы в сфере промышленности России, которые необходимо решать.
- Министр отметил, что промышленность испытывает сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов.
- Алиханов добавил, что два основных драйвера роста обрабатывающей промышленности — контрсанкционный разворот и уход иностранных компаний, а также влияние оборонно-промышленного комплекса — постепенно утрачивают свое влияние.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми проблемами в сфере промышленности России, которые необходимо решать, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
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"У самой промышленности есть сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. Эти две ключевые проблемы – масштабирование спроса и фондирование – нам с вами придется решать, что называется, "здесь и теперь", - сказал министр.
Алиханов добавил, что два основных драйвера роста обрабатывающей промышленности, которые обеспечивали высокий темп в 2024 и 2025 годах, постепенно утрачивают свое влияние.
"Во-первых, мы уже использовали в интересах промышленности часть импульса от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний. Во-вторых, ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу, и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы "обработки", - добавил Алиханов.