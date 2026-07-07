Алиханов назвал ключевые проблемы промышленности России

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"У самой промышленности есть сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. Эти две ключевые проблемы – масштабирование спроса и фондирование – нам с вами придется решать, что называется, "здесь и теперь", - сказал министр.