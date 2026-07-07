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Сперцян рассказал, зачем перешел в "Аль-Ахли" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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15:13 07.07.2026
Сперцян рассказал, зачем перешел в "Аль-Ахли"

Сперцян: еду в "Аль-Ахли" показать, откуда я родом и где я вырос

© Соцсети клубаЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Соцсети клуба
Эдуард Сперцян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли".
  • Журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Краснодар" согласовал переход Сперцяна в "Аль-Ахли" за 25 миллионов долларов.
  • Сперцян заявил, что отправляется в новый чемпионат, в первую очередь чтобы показать, откуда он родом и где вырос.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Перешедший из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" футболист Эдуард Сперцян заявил, что отправляется в новый чемпионат в первую очередь для того, чтобы показать, откуда он родом и где вырос.
Во вторник стало известно, что Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли". Срок соглашения не раскрывается. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Краснодар" согласовал переход Сперцяна в "Аль-Ахли" за 25 миллионов долларов.
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"Пришло время сказать: "До свидания". Впереди новый этап моей карьеры, такое случилось и у меня. Я был готов к этому, но не могу сказать, что всегда думал об этом, поэтому мне немного тяжело, грустно, но внутри я этого хотел. Я еду туда в первую очередь показать, откуда я и где я вырос. Дорогой "Краснодар", не существует слов, которые смогут описать, что я сейчас чувствую. Футбольный клуб "Краснодар" - не просто место, где я играл в футбол, это мой родной дом. Это всегда в моем сердце, моей голове, и я никогда не забуду, откуда я и где я вырос. Пришел я сюда мальчишкой, у которого была большая мечта стать футболистом, добиться больших высот. Каждый день был тяжелый, начиная с академии, тренировки, победы, поражения. Нужно было бороться с самим собой. Эти все этапы непростые, и так получилось, что я дорос до игрока основы, до капитана, до человека, который поднял первый в истории кубок чемпионата России в составе "Краснодара". Это большое событие, история. Когда я пришел в основу и мечтал о трофее, первая мысль - отдать его президенту, Сергею Николаевичу (Галицкому). Слава богу, у меня это получилось сделать. Это всегда будет у меня в сердце", - заявил Сперцян в видео, опубликованном в Telegram-канале "Краснодара".
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После сказанной фразы футболист запросил небольшую паузу, в ходе которой не смог справиться с эмоциями.
"Хочу сказать спасибо всем сотрудникам, работникам и всем, кто был рядом, поддерживал и верил. Спасибо тренерам, которые помогали расти еще с детства. Иногда ругали, но именно благодаря им я стал тем, кем являюсь. Тех людей я никогда не забуду. Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам, их стало очень много. Благодаря им у нас есть большие результаты. Спасибо всем партнерам по команде, с кем мы добились больших высот, никогда не забуду. Всегда в моем сердце. Спасибо руководству за поддержку и что были рядом, вместе с ними мы приняли это решение. Большая благодарность за это. Эмоции переполняют, хотелось вспомнить как можно больше ярких моментов, больше людей поблагодарить. Всех помню, в моем сердце всегда есть "черно-зеленые" цвета. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания". Всех обнимаю и люблю", - добавил Сперцян.
Сперцян является уроженцем Ставрополя и воспитанником "Краснодара", он выступал за основную команду с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара".
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В его составе выступают экс-футболисты европейских топ-чемпионатов, такие как камерунский вратарь Эдуар Менди, турецкий защитник Мерих Демираль, ивуарийский полузащитник Франк Кессье и английский нападающий Айвен Тоуни.
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