Сперцян рассказал, зачем перешел в "Аль-Ахли"

"Хочу сказать спасибо всем сотрудникам, работникам и всем, кто был рядом, поддерживал и верил. Спасибо тренерам, которые помогали расти еще с детства. Иногда ругали, но именно благодаря им я стал тем, кем являюсь. Тех людей я никогда не забуду. Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам, их стало очень много. Благодаря им у нас есть большие результаты. Спасибо всем партнерам по команде, с кем мы добились больших высот, никогда не забуду. Всегда в моем сердце. Спасибо руководству за поддержку и что были рядом, вместе с ними мы приняли это решение. Большая благодарность за это. Эмоции переполняют, хотелось вспомнить как можно больше ярких моментов, больше людей поблагодарить. Всех помню, в моем сердце всегда есть "черно-зеленые" цвета. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания". Всех обнимаю и люблю", - добавил Сперцян.