"Аэрофлот" предложит фото на борту в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит пассажирам сделать моментальное фото на память о полете в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Услуга бесплатная. Фотосъемка для пассажиров будет доступна на 23 российских и международных рейсах, вылетающих 8 июля. В их числе — рейсы между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Иркутском, Красноярском и Новосибирском, а также рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан, Санью, Пхукет, Бангкок, Нячанг, Мале и Маэ.

"Для доброй акции выбраны направления, которые чаще других выбирают для путешествий всей семьей. Пассажиры этих рейсов получат фотографию в тематической открытке, которую можно трансформировать в рамку-домик", – указано в сообщении "Аэрофлота".

Впервые авиаперевозчик предложил данную услугу на 15 рейсах продолжительностью свыше пяти часов, вылетавших 1 июня – в День защиты детей. По статистике авиаперевозчика, акция охватила более 4,2 тысячи пассажиров, включая 453 детей. Пассажиры сделали 421 моментальную фотографию: в среднем это 28 фотографий на один рейс, отмечают в пресс-службе компании.