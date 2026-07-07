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"Аэрофлот" предложит фото на борту в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 07.07.2026
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14:25 07.07.2026
"Аэрофлот" предложит фото на борту в День семьи, любви и верности

"Аэрофлот" предложит фото на память на борту в День семьи, любви и верности

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота""Аэрофлот"
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
"Аэрофлот"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит пассажирам сделать моментальное фото на память о полете в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Услуга бесплатная. Фотосъемка для пассажиров будет доступна на 23 российских и международных рейсах, вылетающих 8 июля. В их числе — рейсы между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Иркутском, Красноярском и Новосибирском, а также рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан, Санью, Пхукет, Бангкок, Нячанг, Мале и Маэ.
"Для доброй акции выбраны направления, которые чаще других выбирают для путешествий всей семьей. Пассажиры этих рейсов получат фотографию в тематической открытке, которую можно трансформировать в рамку-домик", – указано в сообщении "Аэрофлота".
Впервые авиаперевозчик предложил данную услугу на 15 рейсах продолжительностью свыше пяти часов, вылетавших 1 июня – в День защиты детей. По статистике авиаперевозчика, акция охватила более 4,2 тысячи пассажиров, включая 453 детей. Пассажиры сделали 421 моментальную фотографию: в среднем это 28 фотографий на один рейс, отмечают в пресс-службе компании.
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом других авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
 
АэрофлотМоскваВладивосток
 
 
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