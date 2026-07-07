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"Аэрофлот" отмечает 90-летие со дня открытия авиамаршрута Москва-Минск - РИА Новости, 07.07.2026
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09:10 07.07.2026
"Аэрофлот" отмечает 90-летие со дня открытия авиамаршрута Москва-Минск

90 лет назад была открыта авиалиния Москва-Минск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот"
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На авиарейсах между Москвой и Минском за последние пять лет перевезено свыше 1,7 миллиона пассажиров, сообщает "Аэрофлот", который отмечает во вторник 90-летие со дня открытия авиалинии Москва-Минск.
Рекордным по числу пассажиров за прошедшее пятилетие стал 2025 год — почти 469 тысяч человек. За шесть месяцев текущего года воздушные суда "Аэрофлота" перевезли по этому маршруту почти 230 тысяч пассажиров - на 3,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всесоюзную авиалинию Москва–Минск открыл в 1936 году, пилот С. Рябушенко на самолете К-5, выполнив первый почтово-грузовой рейс. Этот полет положил начало регулярному воздушному сообщению между городами, и сегодня маршрут остается одним из самых востребованных.
В действующем летнем расписании Аэрофлот летает в Минск из трех городов: из Москвы, Чебоксар (с 29 июня) и Нижнего Новгорода (с 5 июля).
 
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