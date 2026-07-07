"Аэрофлот" отмечает 90-летие со дня открытия авиамаршрута Москва-Минск

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На авиарейсах между Москвой и Минском за последние пять лет перевезено свыше 1,7 миллиона пассажиров, сообщает "Аэрофлот", который отмечает во вторник 90-летие со дня открытия авиалинии Москва-Минск.

Рекордным по числу пассажиров за прошедшее пятилетие стал 2025 год — почти 469 тысяч человек. За шесть месяцев текущего года воздушные суда "Аэрофлота" перевезли по этому маршруту почти 230 тысяч пассажиров - на 3,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всесоюзную авиалинию Москва–Минск открыл в 1936 году, пилот С. Рябушенко на самолете К-5, выполнив первый почтово-грузовой рейс. Этот полет положил начало регулярному воздушному сообщению между городами, и сегодня маршрут остается одним из самых востребованных.