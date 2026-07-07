В Абхазии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Абхазии второй раз за сутки объявлен режим «Беспилотная опасность».
- Граждан просят укрыться в зданиях и не снимать работу ПВО.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Абхазии второй раз за сутки, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на минобороны республики.
Ранее во вторник военное ведомство Абхазии объявляло в республике режим беспилотной опасности. Отмечалось, что воздушное пространство контролируют силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил, а граждан просили покинуть открытую местность и не пытаться сбивать беспилотники самостоятельно.
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"В Абхазии снова введен режим "Беспилотная опасность"... Граждан просят укрыться в зданиях, не снимать работу ПВО", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.