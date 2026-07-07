Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 07.07.2026
В Абхазии объявили беспилотную опасность

В Абхазии второй раз за сутки объявили беспилотную опасность

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Абхазии второй раз за сутки объявлен режим «Беспилотная опасность».
  • Граждан просят укрыться в зданиях и не снимать работу ПВО.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Абхазии второй раз за сутки, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на минобороны республики.
Ранее во вторник военное ведомство Абхазии объявляло в республике режим беспилотной опасности. Отмечалось, что воздушное пространство контролируют силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил, а граждан просили покинуть открытую местность и не пытаться сбивать беспилотники самостоятельно.
«
"В Абхазии снова введен режим "Беспилотная опасность"... Граждан просят укрыться в зданиях, не снимать работу ПВО", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
5 марта, 15:21
 
В миреАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала