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Рютте: "ядерный зонтик" США по-прежнему важен для безопасности Европы - РИА Новости, 06.07.2026
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17:55 06.07.2026
Рютте: "ядерный зонтик" США по-прежнему важен для безопасности Европы

Рютте: ядерный зонтик США имеет решающее значение для безопасности Европы

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "ядерный зонтик" США имеет решающее значение для обеспечения безопасности Европы.
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. "Ядерный зонтик" США, несмотря на намерение Франции и Великобритании усилить значение своего ядерного потенциала, по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения безопасности Европы, утверждает генсек НАТО Марк Рютте.
"Когда речь заходит о "ядерном зонтике", решающее значение здесь, конечно, имеют Соединенные Штаты. "Ядерный зонтик" США - это основа нашей свободы и безопасности, особенно в том, что касается европейской части территории НАТО", - сказал он на пресс-конференции перед началом саммита блока, который в этом году пройдет в Анкаре.
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