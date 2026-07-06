Рютте: "ядерный зонтик" США по-прежнему важен для безопасности Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "ядерный зонтик" США имеет решающее значение для обеспечения безопасности Европы.
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. "Ядерный зонтик" США, несмотря на намерение Франции и Великобритании усилить значение своего ядерного потенциала, по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения безопасности Европы, утверждает генсек НАТО Марк Рютте.
"Когда речь заходит о "ядерном зонтике", решающее значение здесь, конечно, имеют Соединенные Штаты. "Ядерный зонтик" США - это основа нашей свободы и безопасности, особенно в том, что касается европейской части территории НАТО", - сказал он на пресс-конференции перед началом саммита блока, который в этом году пройдет в Анкаре.