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Британский журнал назвал идею запретить "Машу и Медведя" ксенофобией - РИА Новости, 06.07.2026
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06:57 06.07.2026
Британский журнал назвал идею запретить "Машу и Медведя" ксенофобией

Spectator назвал ксенофобией идею запретить мультфильм «Маша и Медведь»

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМагазин игрушек
Магазин игрушек - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм «Маша и Медведь» в Великобритании ксенофобией.
  • Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду».
  • Автор статьи в Spectator Марк Галеотти посчитал идею запрета мультфильма смехотворной, и радиостанция BBC Radio 4 решила не освещать эту историю после его комментария.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм "Маша и Медведь" в Великобритании ксенофобией.
В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Не нужно демонизировать… все о России, все из России… Безусловно, против такой ксенофобии мы должны бороться", - говорится в материале журнала.
Автор статьи Марк Галеотти рассказывает, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации Би-би-си, по поводу идеи британских депутатов запретить "Машу и Медведя". Когда он дал понять, что считает идею смехотворной, его спросили, не находит ли он доводов в поддержку идеи британских парламентариев. Он ответил, что не находит, и радиостанция решила не освещать эту историю.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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