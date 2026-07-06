Краткий пересказ от РИА ИИ Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм «Маша и Медведь» в Великобритании ксенофобией.

Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду».

Автор статьи в Spectator Марк Галеотти посчитал идею запрета мультфильма смехотворной, и радиостанция BBC Radio 4 решила не освещать эту историю после его комментария.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британский Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм "Маша и Медведь" в Великобритании ксенофобией.

В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.

"Не нужно демонизировать… все о России, все из России… Безусловно, против такой ксенофобии мы должны бороться", - говорится в материале журнала.

Автор статьи Марк Галеотти рассказывает, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации Би-би-си, по поводу идеи британских депутатов запретить "Машу и Медведя". Когда он дал понять, что считает идею смехотворной, его спросили, не находит ли он доводов в поддержку идеи британских парламентариев. Он ответил, что не находит, и радиостанция решила не освещать эту историю.