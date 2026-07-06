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Жительница Тюмени отдала мошенникам 9,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.07.2026
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16:51 06.07.2026
Жительница Тюмени отдала мошенникам 9,5 миллиона рублей

Жительница Тюмени отвезла в Москву и отдала мошенникам 9,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Тюмени под влиянием мошенников отдала курьеру 9,5 миллиона рублей.
  • Прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества и организовала надзор за ходом расследования.
ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Жительница Тюмени под влиянием мошенников доставила в Москву и отдала курьеру 9,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестные позвонили жительнице Тюмени и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за спонсирование противоправной деятельности и предотвращения несанкционированного снятия денежных средств убедили ее прилететь в Москву и передать курьеру 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами его расследования.
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