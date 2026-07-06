Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал признание после ночных российских ударов - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 06.07.2026 (обновлено: 23:24 06.07.2026)
Зеленский сделал признание после ночных российских ударов

Зеленский: Украина не смогла ночью сбить ни одной баллистической ракеты

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков.
  • Российские войска нанесли удары по предприятиям и складу в Киеве и области, а также поразили военные аэродромы в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, пожаловался Владимир Зеленский.
«
"И причина кроется именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков", — написал он в социальной сети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Хватит жаловаться". Истерика Зеленского после ударов России взбесила Запад
Вчера, 11:29
Накануне Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ вновь потребовал от западных стран снаряды для систем ЗРК Patriot.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Кличко сделал заявление после массированного удара России по Киеву
Вчера, 11:01
 
В миреКиевКиевская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала