Зеленский сделал признание после ночных российских ударов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, пожаловался Владимир Зеленский.

"И причина кроется именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков", — написал он в социальной сети X.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.