Зеленский сделал признание после ночных российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков.
- Российские войска нанесли удары по предприятиям и складу в Киеве и области, а также поразили военные аэродромы в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, пожаловался Владимир Зеленский.
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"И причина кроется именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков", — написал он в социальной сети X.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.