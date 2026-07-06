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"Хватит жаловаться". Истерика Зеленского после ударов России взбесила Запад - РИА Новости, 06.07.2026
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11:29 06.07.2026

"Хватит жаловаться". Истерика Зеленского после ударов России взбесила Запад

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к США и Европе о поставках ракет-перехватчиков после российских ударов.
  • В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
  • Армия также поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к США и Европе о поставках ракет-перехватчиков после российских ударов.
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"Украине тяжело проецировать образ побеждающей стороны, когда ей устраивают такую порку. Не забывайте, что Россия уже озвучила свои условия для мира, но Зеленский продолжает бить по гражданским энергетическим объектам", — написал @TheConsultancy6.
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"Это то, чего не проживающие на Украине люди должны осознать. Именно ради этого и проголосовали 73 процента ее жителей. И именно после своей победы Зеленский начал лишь идти на эскалацию, делая все наоборот, провоцируя и обостряя. Это все последствия", — указал @JSHIO4.
"Хватит жаловаться и начни как-нибудь уже диалог с Россией. Вы не видите реальность из-за злоупотребления наркотиками. Украину уничтожают, а вы похищаете своих же людей с улиц и отправляете их в мясорубку. Украинцы, вам в качестве лидера необходим дипломат", — отметил @TzumiXiant.
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«
"Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал @merkemfam2009.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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