"Хватит жаловаться". Истерика Зеленского после ударов России взбесила Запад

"Украине тяжело проецировать образ побеждающей стороны, когда ей устраивают такую порку. Не забывайте, что Россия уже озвучила свои условия для мира, но Зеленский продолжает бить по гражданским энергетическим объектам", — написал @TheConsultancy6.

"Хватит жаловаться и начни как-нибудь уже диалог с Россией. Вы не видите реальность из-за злоупотребления наркотиками. Украину уничтожают, а вы похищаете своих же людей с улиц и отправляете их в мясорубку. Украинцы, вам в качестве лидера необходим дипломат", — отметил @TzumiXiant.