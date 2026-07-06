"Хватит жаловаться". Истерика Зеленского после ударов России взбесила Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к США и Европе о поставках ракет-перехватчиков после российских ударов.
- В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
- Армия также поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к США и Европе о поставках ракет-перехватчиков после российских ударов.
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"Украине тяжело проецировать образ побеждающей стороны, когда ей устраивают такую порку. Не забывайте, что Россия уже озвучила свои условия для мира, но Зеленский продолжает бить по гражданским энергетическим объектам", — написал @TheConsultancy6.
"Хватит жаловаться и начни как-нибудь уже диалог с Россией. Вы не видите реальность из-за злоупотребления наркотиками. Украину уничтожают, а вы похищаете своих же людей с улиц и отправляете их в мясорубку. Украинцы, вам в качестве лидера необходим дипломат", — отметил @TzumiXiant.
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"Что посеешь, то и пожнешь", — резюмировал @merkemfam2009.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.