Рейтинг@Mail.ru
Источник допустил причастность Залужного к планированию акций против России - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 06.07.2026 (обновлено: 14:58 06.07.2026)
Источник допустил причастность Залужного к планированию акций против России

РИА Новости: Залужный мог быть причастен к планированию ряда акций против России

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник не исключил причастности Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне, к планированию ряда акций против России.
  • Он фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании, заявил источник.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Источник РИА Новости не исключил причастности к планированию ряда акций против РФ бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Залужного.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
«
"Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании", сказал собеседник агентства, комментируя тему причастности Лондона к терактам против РФ.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Великобритании, пишут СМИ
7 июня, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЛондонРоссияВалерий ЗалужныйВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала