«

"Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании", сказал собеседник агентства, комментируя тему причастности Лондона к терактам против РФ.