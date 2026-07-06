Краткий пересказ от РИА ИИ
- Источник не исключил причастности Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне, к планированию ряда акций против России.
- Он фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании, заявил источник.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Источник РИА Новости не исключил причастности к планированию ряда акций против РФ бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Залужного.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
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"Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании", сказал собеседник агентства, комментируя тему причастности Лондона к терактам против РФ.