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Британия управляет Украиной для совершения терактов, заявила Захарова - РИА Новости, 06.07.2026
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13:11 06.07.2026 (обновлено: 13:18 06.07.2026)
Британия управляет Украиной для совершения терактов, заявила Захарова

Захарова: Британия управляет Украиной для совершения терактов в России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Лондон спланировал удар по музею обороны Севастополя.
  • По словам Захаровой, Великобритания управляет Киевом в ходе совершения им терактов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения Киевом терактов.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что удар Киева по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб.
"Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов", - сказала РИА Новости Захарова, комментируя эту информацию.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Британцы ответят за преступления против России и Украины, заявили в СВР
6 июля, 12:23
 
В миреУкраинаСевастопольЛондонМария Захарова
 
 
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