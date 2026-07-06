Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Лондон спланировал удар по музею обороны Севастополя.
- По словам Захаровой, Великобритания управляет Киевом в ходе совершения им терактов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения Киевом терактов.
"Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов", - сказала РИА Новости Захарова, комментируя эту информацию.