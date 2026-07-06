Краткий пересказ от РИА ИИ Послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подтвердила вызов посла в МИД РФ в понедельник.

"Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям… напомним даже о тех заверениях, которые нам ранее давались по линии Стокгольма… придется это сделать вновь", - сказала Захарова журналистам.

Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии.

Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.