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Послу Швеции напомнят об обязательствах, заявила Захарова - РИА Новости, 06.07.2026
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11:47 06.07.2026 (обновлено: 11:55 06.07.2026)
Послу Швеции напомнят об обязательствах, заявила Захарова

Захарова: послу Швеции напомнят об обязательствах по Венской конвенции

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Послу Швеции в Москве Кристине Юханнессон напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подтвердила вызов посла в МИД РФ в понедельник.
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с БПЛА
2 июля, 22:27
"Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям… напомним даже о тех заверениях, которые нам ранее давались по линии Стокгольма… придется это сделать вновь", - сказала Захарова журналистам.
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии.
Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.
Последствия атаки БПЛА на посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство
2 июля, 20:57
 
В миреШвецияРоссияМария ЗахароваСтокгольм (город)
 
 
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