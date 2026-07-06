Посла Швеции вызовут в МИД, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Швеции Кристина Юханнессон будет вызвана в министерство иностранных дел Российской Федерации.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Швеции Кристина Юханнессон будет вызвана в понедельник в министерство иностранных дел Российской Федерации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, будет сегодня вызван посол Швеции в МИД", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередной атаке с использованием беспилотников. По данным диппредставительства, один дрон сбросил емкость с краской, второй, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территории, прилегающей к посольству.
Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме, за последние два года российские загранучреждения в Швеции подвергались атакам с использованием дронов более 25 раз. При этом ни одно из расследований, проводимых шведскими правоохранительными органами, не привело к конкретным результатам.
Дроны атаковали российское посольство в Швеции
2 июля, 10:34