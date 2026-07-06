Посла Швеции вызовут в МИД, заявила Захарова

Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме, за последние два года российские загранучреждения в Швеции подвергались атакам с использованием дронов более 25 раз. При этом ни одно из расследований, проводимых шведскими правоохранительными органами, не привело к конкретным результатам.