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Посла Швеции вызовут в МИД, заявила Захарова - РИА Новости, 06.07.2026
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11:35 06.07.2026 (обновлено: 12:12 06.07.2026)
Посла Швеции вызовут в МИД, заявила Захарова

Захарова: посол Швеции будет вызван в МИД

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Швеции Кристина Юханнессон будет вызвана в министерство иностранных дел Российской Федерации.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Швеции Кристина Юханнессон будет вызвана в понедельник в министерство иностранных дел Российской Федерации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, будет сегодня вызван посол Швеции в МИД", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередной атаке с использованием беспилотников. По данным диппредставительства, один дрон сбросил емкость с краской, второй, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территории, прилегающей к посольству.
Как ранее сообщили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме, за последние два года российские загранучреждения в Швеции подвергались атакам с использованием дронов более 25 раз. При этом ни одно из расследований, проводимых шведскими правоохранительными органами, не привело к конкретным результатам.
Последствия атаки БПЛА на посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Дроны атаковали российское посольство в Швеции
2 июля, 10:34
 
ШвецияРоссияМария Захарова
 
 
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