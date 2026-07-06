Захарова ответила на слова Лихачевой о французском в "Войне и мире"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова отреагировала на заявление Елизаветы Лихачевой о том, что роман "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски.
- Захарова привела статистические данные, опровергающие утверждение Лихачевой: доля французского языка в романе составляет 3,31%.
- Она также подчеркнула, что использование французского языка в романе должно было погрузить читателя в атмосферу предвоенного времени.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление искусствоведа, бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски, показав, что утверждение это ложно.
В своем Telegram-канале Захарова поделилась ссылкой на интервью Лихачевой, в котором та утверждает, что роман "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски и поэтому "к русской культуре имеет… непрямое отношение".
"В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских - 15 040. Не ручаюсь, но порядок цифр, думаю, верный. Итого: доля французского языка в романе "Война и мир" составляет... ~3,31%", - привела статистические данные Захарова, отметив, что даже с точки зрения примитивного подсчета и арифметики "Войну и мир" нельзя назвать произведением, не имеющим отношение к русской культуре.
Захарова подчеркнула, что использование французского языка в романе должно было погрузить читателя в атмосферу предвоенного времени, то есть "тотальной франкофонии русского дворянства в ущерб своей культуре, очарования Бонапартом, утраты связи с народом".
"Это и есть первопричина того, по выражению Толстого, срама, исторически испытываемого нами в начале великих испытаний, которые затем преодолеваем великими же победами и свершениями", - указала Захарова.