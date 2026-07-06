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Захарова ответила на слова Лихачевой о французском в "Войне и мире" - РИА Новости, 08.07.2026
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13:28 06.07.2026 (обновлено: 01:30 08.07.2026)
Захарова ответила на слова Лихачевой о французском в "Войне и мире"

Захарова раскритиковала слова Лихачевой о французском в романе "Война и мир"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова отреагировала на заявление Елизаветы Лихачевой о том, что роман "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски.
  • Захарова привела статистические данные, опровергающие утверждение Лихачевой: доля французского языка в романе составляет 3,31%.
  • Она также подчеркнула, что использование французского языка в романе должно было погрузить читателя в атмосферу предвоенного времени.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление искусствоведа, бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски, показав, что утверждение это ложно.
В своем Telegram-канале Захарова поделилась ссылкой на интервью Лихачевой, в котором та утверждает, что роман "Война и мир" якобы наполовину написан по-французски и поэтому "к русской культуре имеет… непрямое отношение".
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"В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских - 15 040. Не ручаюсь, но порядок цифр, думаю, верный. Итого: доля французского языка в романе "Война и мир" составляет... ~3,31%", - привела статистические данные Захарова, отметив, что даже с точки зрения примитивного подсчета и арифметики "Войну и мир" нельзя назвать произведением, не имеющим отношение к русской культуре.
Захарова подчеркнула, что использование французского языка в романе должно было погрузить читателя в атмосферу предвоенного времени, то есть "тотальной франкофонии русского дворянства в ущерб своей культуре, очарования Бонапартом, утраты связи с народом".
"Это и есть первопричина того, по выражению Толстого, срама, исторически испытываемого нами в начале великих испытаний, которые затем преодолеваем великими же победами и свершениями", - указала Захарова.
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