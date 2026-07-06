Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций для управления разными сферами.

Она привела в пример Владислава Головина с позывным Струна, который в 24 года принял на себя командование разведротой, а затем возглавил движение «Юнармия».

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций, чтобы взять на себя управление разными сферами.

"Иногда слышу вопросы: а смогут ли участники СВО взять на себя управление разными сферами, достаточно ли у них компетенции? Смогут, еще как", - написала дипломат в своем Telegram-канале

Захарова привела в качестве примера Владислава Головина с позывным Струна - он принял на себя командование разведротой в 24 года, а затем возглавил движение " Юнармия ". Официальный представитель МИД РФ призналась, что видела результаты его работы и заметила, как ребята его "буквально боготворят".

"Такими же качествами обладают и бойцы, которые, например, проходят переподготовку на курсах ГлавУпДК при МИД России", - добавила Захарова.