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Захарова рассказала о компетенциях участников СВО - РИА Новости, 06.07.2026
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13:06 06.07.2026
Захарова рассказала о компетенциях участников СВО

Захарова: ветераны СВО могут взять на себя управление разными сферами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций для управления разными сферами.
  • Она привела в пример Владислава Головина с позывным Струна, который в 24 года принял на себя командование разведротой, а затем возглавил движение «Юнармия».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций, чтобы взять на себя управление разными сферами.
"Иногда слышу вопросы: а смогут ли участники СВО взять на себя управление разными сферами, достаточно ли у них компетенции? Смогут, еще как", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова привела в качестве примера Владислава Головина с позывным Струна - он принял на себя командование разведротой в 24 года, а затем возглавил движение "Юнармия". Официальный представитель МИД РФ призналась, что видела результаты его работы и заметила, как ребята его "буквально боготворят".
"Такими же качествами обладают и бойцы, которые, например, проходят переподготовку на курсах ГлавУпДК при МИД России", - добавила Захарова.
Ранее в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЮнармияМГИМО
 
 
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