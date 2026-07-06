Захарова рассказала о компетенциях участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций для управления разными сферами.
- Она привела в пример Владислава Головина с позывным Струна, который в 24 года принял на себя командование разведротой, а затем возглавил движение «Юнармия».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что у участников СВО достаточно компетенций, чтобы взять на себя управление разными сферами.
"Иногда слышу вопросы: а смогут ли участники СВО взять на себя управление разными сферами, достаточно ли у них компетенции? Смогут, еще как", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
"Такими же качествами обладают и бойцы, которые, например, проходят переподготовку на курсах ГлавУпДК при МИД России", - добавила Захарова.
Ранее в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.