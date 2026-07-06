Программа "Малый бизнес для большой семьи" стартовала в Якутии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Якутии в понедельник состоялось торжественное открытие образовательной программы "Малый бизнес для большой семьи", которая проводится уже в пятый раз, сообщает пресс-служба правительства республики.

В центре указали, что на участие в проекте были поданы заявки от многодетных семей из города Якутска, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и других районов. В течение пяти дней они пройдут интенсивный курс основ предпринимательства. Финалом программы станет защита собственных бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей на реализацию или развитие своей идеи.

В торжественном открытии принял участие министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев. Он подчеркнул, что семейные предприятия становятся опорой экономики республики.

"Программа дает участникам необходимые знания и полезные знакомства. Мы хотим, чтобы наши предприниматели владели современными инструментами для бизнеса — умели работать с цифровыми платформами, понимали основы маркетинга и финансового планирования. Именно такие компетенции позволяют превратить семейное дело в устойчивый бренд", — приводит пресс-служба слова Андреева.