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Программа "Малый бизнес для большой семьи" стартовала в Якутии - РИА Новости, 06.07.2026
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Твой бизнес
 
12:40 06.07.2026
Программа "Малый бизнес для большой семьи" стартовала в Якутии

Образовательная программа "Малый бизнес для большой семьи" началась в Якутии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Якутии в понедельник состоялось торжественное открытие образовательной программы "Малый бизнес для большой семьи", которая проводится уже в пятый раз, сообщает пресс-служба правительства республики.
В центре указали, что на участие в проекте были поданы заявки от многодетных семей из города Якутска, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и других районов. В течение пяти дней они пройдут интенсивный курс основ предпринимательства. Финалом программы станет защита собственных бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей на реализацию или развитие своей идеи.
В торжественном открытии принял участие министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев. Он подчеркнул, что семейные предприятия становятся опорой экономики республики.
"Программа дает участникам необходимые знания и полезные знакомства. Мы хотим, чтобы наши предприниматели владели современными инструментами для бизнеса — умели работать с цифровыми платформами, понимали основы маркетинга и финансового планирования. Именно такие компетенции позволяют превратить семейное дело в устойчивый бренд", — приводит пресс-служба слова Андреева.
Проект направлен на поддержку предпринимательства и проводится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
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