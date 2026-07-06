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Володин провел совещание с главами думских фракций - РИА Новости, 06.07.2026
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12:11 06.07.2026
Володин провел совещание с главами думских фракций

Володин обсудил с главами думских фракций поддержку участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций.
  • На совещании обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, наведении порядка в миграционной сфере, противодействии кибермошенничеству и повышении эффективности "Почты России".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе текущей пленарной недели.
В числе обсуждавшихся проектов - инициативы, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей, дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, противодействие кибермошенничеству, а также на повышение эффективности "Почты России", рассказали в ГД.
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