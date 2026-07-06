Володин провел совещание с главами думских фракций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций.
- На совещании обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, наведении порядка в миграционной сфере, противодействии кибермошенничеству и повышении эффективности "Почты России".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе текущей пленарной недели.
В числе обсуждавшихся проектов - инициативы, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей, дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, противодействие кибермошенничеству, а также на повышение эффективности "Почты России", рассказали в ГД.