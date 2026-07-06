Володин провел совещание с главами думских фракций

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций.

На совещании обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, наведении порядка в миграционной сфере, противодействии кибермошенничеству и повышении эффективности "Почты России".

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждались приоритетные законопроекты, в том числе инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей, сообщается на сайте палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе текущей пленарной недели.