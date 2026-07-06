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В Волгограде в ДТП погибли два человека, четверо пострадали - РИА Новости, 06.07.2026
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11:58 06.07.2026 (обновлено: 12:08 06.07.2026)
В Волгограде в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

В Волгограде перевернулся автомобиль, погибли два человека, четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo, водитель которого не справился с управлением.
  • Два человека погибли, еще четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в результате аварии.
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая годовалого ребенка, пострадали после того, как автомобиль перевернулся Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.
По информации полиции, вчера в 23.45 на третьей продольной магистрали в Волгограде водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего машина перевернулась.
"В результате два пассажира автомобиля Volkswagen от полученных травм скончались на месте, ещё четыре человека, включая годовалого ребёнка, доставлены в медучреждение", - говорится в регионального главка полиции в канале на платформе "Макс".
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