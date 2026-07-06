Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое украинских военнослужащих пытались продать более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения.
- Государственное бюро расследований Украины задержало нарушителей во время загрузки вооружения в грузовик.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Трое украинских военнослужащих пытались продать целый грузовик оружия – более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения - более чем на 2 миллиона гривен (44,8 тысячи долларов), сообщили в государственном бюро расследований Украины (ГБР).
"Пытались продать грузовик оружия. ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве отметили, что задержали фигурантов во время загрузки вооружения в грузовик. В частности, речь идет о более чем 700 боеприпасах, около 1,2 тонны пластического взрывчатого вещества и четырех единицах противотанкового вооружения. Их общая стоимость превышает два миллиона гривен.
В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области. По их данным, украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр "десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия", передавая их на реализацию преступным группировкам.
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