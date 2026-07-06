Украинские военные пытались продать грузовик с оружием и боеприпасами

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое украинских военнослужащих пытались продать более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения.

Государственное бюро расследований Украины задержало нарушителей во время загрузки вооружения в грузовик.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Трое украинских военнослужащих пытались продать целый грузовик оружия – более 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки и четыре единицы противотанкового вооружения - более чем на 2 миллиона гривен (44,8 тысячи долларов), сообщили в государственном бюро расследований Украины (ГБР).

"Пытались продать грузовик оружия. ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве отметили, что задержали фигурантов во время загрузки вооружения в грузовик. В частности, речь идет о более чем 700 боеприпасах, около 1,2 тонны пластического взрывчатого вещества и четырех единицах противотанкового вооружения. Их общая стоимость превышает два миллиона гривен.

Украинское издание " Страна.ua " 5 июня сообщало о задержании военнослужащего штурмового полка ВСУ в Одессе за торговлю оружием.