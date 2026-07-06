Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и "Домодедово", сообщила Росавиация
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Во "Внуково" и "Домодедово" ввели ограничения
13 мая, 05:02