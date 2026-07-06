Во Владивостоке завели дело из-за избиения бойцом ММА его жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Владивостока рассказала в соцсетях, что ее два года избивает муж — боец ММА.
- Краевое УМВД сообщило, что заявление на мужа поступило в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается.
- СУСК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье об истязании по факту систематических побоев.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье об истязании по факту систематических нанесения побоев жительнице Владивостока, о которой она рассказала в соцсетях, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает ее муж – боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от девушки поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается.
"В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация, из содержания которой следует, что житель Владивостока систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении женщины, причиняя ей физические и психические страдания. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
25 декабря 2025, 14:01