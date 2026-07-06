Во Владивостоке завели дело из-за избиения бойцом ММА его жены

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье об истязании по факту систематических нанесения побоев жительнице Владивостока, о которой она рассказала в соцсетях, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает ее муж – боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от девушки поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается.