Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция проводит проверку по обращению жительницы Владивостока, которая сообщила в соцсетях о том, что ее систематически избивает супруг.

В сообщении УМВД РФ по Приморскому краю говорится, что информация о бездействии полиции не соответствует действительности.

В январе 2025 года в дежурную часть поступила информация из больницы об обращении 33-летней женщины с ушибами мягких тканей, но заявлений в отдел полиции не поступало.

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Владивостока, которая сообщила в соцсетях о том, что систематически ее избивает ее супруг, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает ее муж – боец ММА. Также были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее потерпевшей. Со слов девушки, также муж бьет ее собаку, все это видят ее дети, а полиция якобы не реагирует на ее обращения.

"Во Владивостоке продолжаются проверочные мероприятия по факту причинения вреда здоровью местной жительнице. В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о якобы бездействии полиции по факту причинения вреда здоровью жительнице Владивостока. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, в январе 2025 года в дежурную часть поступила информация из больницы об обращении 33-летней женщины с ушибами мягких тканей, однако заявлений и сообщений по этому факту в отдел полиции не поступало. Участковый пытался связаться с потерпевшей по телефону, но на звонки она не отвечала, а дверь у нее дома никто не открыл.

УМВД отмечает, что в ноябре 2025 года эта же женщина обратилась в отдел полиции с просьбой привлечь ее супруга к ответственности за побои. Девушке выдали направление на судебно-медицинское исследование, но результатов экспертизы в полицию не поступило.