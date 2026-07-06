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Во Владивостоке проверят сообщения об избиении женщины мужем-бойцом ММА - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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06:56 06.07.2026
Во Владивостоке проверят сообщения об избиении женщины мужем-бойцом ММА

Во Владивостоке проверят сообщения об избиении жены мужем-бойцом ММА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция проводит проверку по обращению жительницы Владивостока, которая сообщила в соцсетях о том, что ее систематически избивает супруг.
  • В сообщении УМВД РФ по Приморскому краю говорится, что информация о бездействии полиции не соответствует действительности.
  • В январе 2025 года в дежурную часть поступила информация из больницы об обращении 33-летней женщины с ушибами мягких тканей, но заявлений в отдел полиции не поступало.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению жительницы Владивостока, которая сообщила в соцсетях о том, что систематически ее избивает ее супруг, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает ее муж – боец ММА. Также были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее потерпевшей. Со слов девушки, также муж бьет ее собаку, все это видят ее дети, а полиция якобы не реагирует на ее обращения.
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"Во Владивостоке продолжаются проверочные мероприятия по факту причинения вреда здоровью местной жительнице. В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о якобы бездействии полиции по факту причинения вреда здоровью жительнице Владивостока. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, в январе 2025 года в дежурную часть поступила информация из больницы об обращении 33-летней женщины с ушибами мягких тканей, однако заявлений и сообщений по этому факту в отдел полиции не поступало. Участковый пытался связаться с потерпевшей по телефону, но на звонки она не отвечала, а дверь у нее дома никто не открыл.
УМВД отмечает, что в ноябре 2025 года эта же женщина обратилась в отдел полиции с просьбой привлечь ее супруга к ответственности за побои. Девушке выдали направление на судебно-медицинское исследование, но результатов экспертизы в полицию не поступило.
Управление отмечает, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
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